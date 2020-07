Palermo, non solo Caserta: ipotesi Pecchia e Scienza. La strategia di Sagramola e Castagnini…

“La verità è che il nome di Fabio Caserta non è più il solo in cima alla lista dei desideri del Palermo per la panchina, come non lo era nemmeno prima, per quanto nell’ultima settima sembrava fosse diventato il prescelto”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’. Ormai non è più un mistero che il nome dell’attuale tecnico della Juve Stabia sia in cima alla lista del binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola a Renzo Castagnini come possibile futuro allenatore del nuovo Palermo targato Hera Hora. Ad oggi, però, il club rosanero non ha ancora sciolto le riserve in merito al tecnico che guiderà la squadra in Serie C. E Fabio Caserta, tuttora impegnato ad ottenere la salvezza della squadra campana nel rush finale del campionato di Serie B, non sembra essere più l’unico candidato al ruolo.

“Non è più l’unico designato, ma non è nemmeno un capitolo archiviato. Per fortuna o purtroppo, la situazione di quest’anno che vede i campionati ancora in corso, non può consentire di trovare una soluzione tempestiva per la scelta del nuovo tecnico. […] In realtà, Caserta è ancora tra le prime opzioni di Sagramola e Castagnini i quali, però, prendono anche in considerazione soluzioni alternative qualora dovessero nascere dei problemi. Idee che possono venire anche dal mercato, il caso di Fabio Pecchia che non proseguirà la sua avventura con la Juventus Under 23 è un suggerimento inaspettato. […]. Sagramola ha smentito contatti con Pecchia, dichiarazioni che possono fare parte del gioco, esattamente come quelle di Caserta. Pecchia, che può vantare una grande esperienza come tecnico, prima come vice di Benitez a Napoli e Newcastle e poi sulla panchina del Verona con cui ha conquistato la Serie A, in Serie C ha avuto due esperienze terminate con l’esonero a Gubbio e Latina prima di quella di quest’anno con la Juve con la quale disputerà i playoff grazie al successo in Coppa Italia di C”.

Se ci sarà realmente un cambio di direzione è ancora presto per dirlo, nel frattempo, però continua a farsi strada Giuseppe Scienza, che ha ben impressionato con il suo Monopoli, terzo in classifica, prima della sospensione della Serie C a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus. L’ex centrocampista, dunque, potrebbe rappresentare una reale alternativa a Fabio Caserta.

“Scienza, impegnato, anche lui nei i playoff è un tecnico che piace molto a Castagnini per il suo modo di vedere il calcio, non è un caso che tre giocatori come Fella, Carriero e Donnarumma siano finiti sul taccuino dei dirigenti rosanero. Con gli spareggi promozione della Serie C che animeranno ancora le prossime tre settimane di luglio ci vorrà del tempo per di scogliere quello che potrebbe rivelarsi un intrigo per la panchina. Guai, però, dare per scartato Caserta con cui c’era stato un contatto a fari spenti quasi un mese fa e che continua ad essere in lizza. Le varianti, semmai, sulla scelta finale possono essere altre e dipendere anche da eventuali altre richieste, soprattutto davanti all’offerta del Palermo pronto ad offrire solo un anno si contratto. Un punto sul quale magari non tutti i candidati potranno trovarsi d’accordo”, si legge sul noto quotidiano.