Palermo, non si fermano gli allenamenti: misure di sicurezza al “Barbera” per evitare contatti ravvicinati

Per il Palermo non è ancora tempo di staccare la spina

L’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’ racconta i giorni degli uomini di Rosario Pergolizzi, che, nonostante la sospensione dei campionati fino al 3 aprile, stanno continuando ad allenarsi. Il prosieguo delle attività di preparazione è concesso grazie alla possibilità di svolgere le sedute al “Barbera”, dove in pochissimi oltre ai membri della squadra e dello staff sono autorizzati ad accedere. Tuttavia, anche tra le mura dello Stadio vengono rispettate misure di sicurezza per evitare affollamenti e contatti ravvicinati.

“Lavoro individuale in palestra e squadra divisa in gruppi per evitare affollamenti tra campo e docce. Le misure adottate dal Palermo per portare avanti la sessione di allenamenti condizionano, e non potrebbe essere altrimenti, il lavoro degli uomini di Pergolizzi, che però non si fermano dinanzi all’emergenza Coronavirus. (…) Oltre alla precauzione del doppio spogliatoio, però, si prova a ridurre al minimo possibile le occasioni di avvicinamento tra giocatori e tecnici. Priorità dunque alle sedute personalizzate, con una palestra attrezzata nella zona mista del ‘Barbera’, all’uscita dagli spogliatoi dove di solito i giocatori intervengono nel corso delle interviste post-partita. Oltre al lavoro sui singoli, però, si continuano anche a svolgere allenamenti in gruppo. Squadra divisa in due, con la prima parte di giocatori che si allena in campo e l’altra negli spogliatoi pronta a dare il cambio. Anche questo è un modo per aumentare le distanze, senza però compromettere il lavoro settimanale”.

