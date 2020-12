Palermo, non basta vincere al ‘Barbera’: per la corsa play-off i rosa giocheranno 11 gare su 20 in trasferta

“Non basta vincere al «Barbera», bisogna graffiare in trasferta”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. La stagione non era partita nel migliore dei modi. Poi, nell’ultimo mese, i rosanero hanno trovato quell’equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, e adesso, seppur la strada per tornare ai vecchi fasti è ancora lunga, la squadra di mister Roberto Boscaglia ha dato una netta inversione di tendenza alla propria stagione. L’obiettivo però è sempre lo stesso: agganciare i play off da una buona posizione in classifica. Per pensare di poter evitare tutta la trafila degli spareggi preliminari, la soglia minima è quella dei 60 punti.

Punti, che i rosanero dovranno provare a conquistare lontano dal terreno di gioco dello Stadio “Renzo Barbera”, poichè “il cammino che separa il Palermo da un posto di rilievo nei prossimi play-off si svolgerà per lo più in trasferta”. Tuttavia, il rendimento della squadra di Boscaglia fuori dall’impianto di Viale del Fante, non è confortante: tre sconfitte, contro Teramo, Bisceglie e Foggia, due pareggi, contro Ternana e Catanzaro e una sola vittoria contro la Juve Stabia. Dunque, nel 2021 l’obiettivo della compagine rosanero – che giocherà 11 gare su 20 lontano da casa -, è sfatare il tabù trasferta.