Palermo-Nola, Pergolizzi si affida ai “senatori”: Martin, Felici e Ricciardo in campo dal 1′. La probabile formazione rosanero

“Finiti gli esperimenti il Palermo torna ad affidarsi ai suoi «senatori». O meglio, a coloro che hanno giocato di più e che sono stati il motore della prima parte di stagione“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della gara di questo pomeriggio al “Barbera” tra Palermo e Nola, in programma alla ore 15. Dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno per 2-0 contro il Licata i rosanero sono a caccia del successo per riprendere il cammino verso la promozione in Serie C, dall’altra parte i bianconeri stanno attraversando un ottimo momento e provengono da due vittorie consecutive.

Pergolizzi sembra orientato a confermare il 4-3-3 con alcune novità rispetto alla trasferta del “Dino Liotta“. In campo dal 1′ infatti dovrebbero esserci Ricciardo, Martin e Felici. Abbandonato quindi l’esperimento del falso nueve, visto anche il risultato negativo contro il Licata: “A Ricciardo il compito di dimostrare in quest’ultima parte di campionato di essere il bomber che tutti s’aspettavano. Non segna in azione dalla gara d’andata col Corigliano a novembre, ha segnato su rigore col Roccella il nove gennaio, insomma con Sforzini e Lucca alle spalle per il messinese oggi è una specie di ultima spiaggia“, si legge.

Il Nola non è certamente un avversario irresistibile, ma insieme al Palermo è una delle squadre più punti nel girone di ritorno e può contare su due attaccanti come Faella e Poziello: “Con trentasei punti all’attivo il Nola ha già la salvezza in tasca e potrà giocare con la testa leggera; il suo modulo 3-4-3 annuncia un atteggiamento spregiudicato, che potrebbe anche fare il gioco del Palermo, spesso il sofferenza contro gli avversari chiusi in difesa“.

Per quanto riguarda i rosanero tra i pali ci sarà Pelagotti; davanti a lui linea a quattro composta da Doda, Lancini, Peretti e Crivello; in mediana nel ruolo di interni ci saranno Langella e Martinelli, mentre Martin agirà nel ruolo di play; in avanti tridente composto da Felici, Ricciardo e Floriano.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Peretti, Crivello; Langella, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Floriano.

In panchina: Fallani, Accardi, Ambro, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Lucca, Mauri, Vaccaro, Silipo, Sforzini, Kraja.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.