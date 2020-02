Palermo-Nola, niente falso nove: Pergolizzi e il ballottaggio Ricciardo-Sforzini-Lucca. Le ultime

“Dal falso nove al vero nove. Le prime indicazioni tattiche in vista della sfida contro il Nola riaprono la porta al classico centravanti nel reparto offensivo del Palermo, dopo l’esperimento senza successo nella partita col Licata e le polemiche che ne sono scaturite“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando delle prove tattiche che sta effettuando la squadra rosanero in vista della sfida di domenica prossima al “Barbera” contro il Nola, gara che attualmente, non essendo arrivate comunicazioni dalla Lega Nazionale Dilettanti, si disputerà regolarmente. Secondo quanto filtra Pergolizzi, per la sfida contro la formazione bianconera dovrebbe adottare uno schieramento che prevede il centravanti classico.

Agente Lucca-Mediagol: “Sforzini-Immobile, che retroscena a Grosseto! Nando mi ha detto che Lorenzo…”

Una corsa a tre che vede Riccardo, Sforzini e Lucca. L’esperimento della scorsa settimana con Ficarrotta falso nove non ha portato i frutti sperati e per tale ragione il tecnico palermitano sarebbe pronto a tornare sui suoi passi. Tra l’altro Ficarrotta nono ha nemmeno preso parte alla seduta di allenamento di ieri pomeriggio a causa di una sindrome influenzale, ma a prescindere da ciò la scelta finale dovrebbe ricadere su uno tra Ricciardo, Sforzini ed il giovane Lucca.

“Ricciardo è a caccia di una maglia da titolare che gli manca dallo scorso 19 gennaio, quando si infortunò nella sfida col Roccella; Sforzini vuole riprendersi il posto che aveva conquistato a suon di gol anche grazie ai problemi muscolari del compagno di reparto e Lucca, che titolare non lo è mai stato, vuole provare al tecnico di essere pronto a giocare anche dal primo minuto, dopo due presenze consecutive da subentrato“, si legge.

Agente Lucca-Mediagol: “Lorenzo ha una dote speciale, Palermo ideale per lui. Il veto del Torino e l’impegno con il club rosa…”

Il modulo dovrebbe restare invariato, ovvero il 4-3-3. Il ballottaggio tra i tre centravanti resterà però fino a poche ore dalla sfida col Nola. In difesa rientra Vaccaro, con Doda a destra e Crivello e Lancini al centro. In mezzo al centrocampo si prospetta una maglia da titolare per Martin, con Langella e Martinelli ai suoi fianchi: “Pochi nodi da sciogliere, dunque, in vista del ritorno a casa per la sfida col Nola. Una sfida che vedrà il Palermo tornare al «Barbera», dove ha vinto quattro gare di fila e dove punta ad allungare la propria striscia positiva, sperando nella spinta da parte dei tifosi“, conclude il quotidiano.