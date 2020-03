Nola, Montervino: “Non era facile ma avremmo voluto fare di più. Il Barbera? Anche da giocatore non ho…”

Il Nola cade sotto i colpi del Palermo. Vittoria per 4-0 della compagine guidata da Rosario Pergolizzi.

Il direttore generale della squadra campana, Francesco Montervino, intervenuto in zona mista al termine della sfida contro i rosanero, ha analizzato la prestazione dei suoi, elogiando inoltre la capolista per la prestazione messa in mostra allo stadio Renzo Barbera: “Non era facile esprimere il calcio che quest’anno molto spesso ci ha visti protagonisti a Palermo, contro una corazzata. Era la prima volta per tanti dei miei ragazzi. L’emozione ci sta, a volte ti tremano le gambe. Questo fa parte del gioco ed è capitato anche a me quando sono venuto al “Barbera”, fino alla decima volta. Purtroppo non ho mai vinto. Eravamo venuti qui per fare bella figura e avremmo voluto fare meglio, ma ora pensiamo allo scontro diretto contro la Palmese. Siamo a +8 sui play-out e stiamo facendo un percorso straordinario, mentre l’anno scorso ci siamo salvati in extremis ai play-out. Il nostro campionato è questo. Oggi abbiamo tenuto le forze per domenica prossima. Palermo? La risposta dopo la sconfitta di domenica è stata reboante. È chiaro che il Palermo ha cinque-sei giocatori di un’altra categoria ed oggi lo hanno fatto vedere. Floriano, in particolare, credo sia anche un giocatore da campionato superiore alla C. I giocatori di questo calibro hanno fatto la differenze contro una squadra alle prime armi. A livello psicologico la sconfitta pesa poco“.

