Palermo-Nola, mister Esposito: “Al Barbera per fare risultato. Partiamo sfavoriti, non battuti”

“Partiamo sfavoriti, non battuti“.

Descrive così la sfida di oggi del “Barbera” tra il suo Nola ed il Palermo il tecnico dei campani Gianluca Esposito. L’allenatore dei bianconeri sa bene che il tasso tecnico tra le due squadre è completamente diverso, ma dall’altra parte i suoi ragazzi in questo 2020 sono la squadra che ha fatto più punti dopo i rosanero: “Quelle poche chance che abbiamo ce le giocheremo al massimo“.

Esposito non ha intenzione di arroccare i suoi in difesa, i volani proveranno giocarsela a viso aperto: “Andremo lì per fare risultato. È vero che affrontiamo la capolista, nella città più grande dell’intero girone e in uno stadio che ha visto giocare tante partite di Serie A, col pubblico più numeroso del campionato, ma non partiamo battuti. Abbiamo mostrato qualità morali superiori alla media, ribaltare il risultato in partite importanti e difficili lo testimonia. A volte, però, approcciamo male le gare e andiamo in svantaggio, non sempre può succedere e già a Palermo dobbiamo cambiare atteggiamento“.

Infine il tecnico del Nola si è soffermato sul proprio pubblico: “Ho letto qualche striscione per strada, fa piacere specialmente per me che vengo da questa città e vivo queste pressioni in maniera superiori. Che il pubblico si sia riavvicinato alla squadra non può che far piacere, anche perché i ragazzi hanno sempre dimostrato di tenere a questi colori, anche nei momenti negativi“, ha concluso Esposito.