Palermo-Nola, fortino “Barbera”: nel nuovo anno solo vittorie, Pelagotti punta al record di imbattibilità

“Dopo la prima mazzata esterna della stagione, il Palermo cerca una vittoria toccasana nel calore delle mura amiche. Non solo per questioni di pubblico, dopo giorni di incertezza sulla presenza di tifosi sugli spalti, ma anche per i risultati ottenuti al «Barbera» nel girone di ritorno“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del prossimo impegno dei rosanero contro il Nola, gara in programma domenica allo stadio “Renzo Barbera“. La formazione di Pergolizzi è reduce dal ko rimediato del “Dino Liotta” contro il Licata, dall’altra parte i campani stanno attraversando un ottimo momento e provengono da due successi ottenuti contro Corigliano e Biancavilla.

Adesso il Palermo vuole tornare al successo e farlo davanti al proprio pubblico, dove la formazione di Pergolizzi non perde dalla scorso dicembre. Da lì in poi (in mezzo il pari col Troina) nel nuovo anno i rosanero hanno ottenuto quattro vittorie consecutive senza incassare neanche una rete, tanto che Pelagotti vanta un’imbattibilità casalinga di 309 minuti. Il prossimo step sarebbe la soglia dei 400 minuti: “Un obiettivo che passa da quello che, nel 2020, è diventato il fortino del Palermo. Lì dove prima i rosa perdevano terreno e lasciavano punti pesanti, ora si trova un muro quasi invalicabile. Quello che può portare dritto verso la promozione in Serie C“, conclude il quotidiano.