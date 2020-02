Palermo-Nola, domani Pergolizzi in conferenza stampa al “Renzo Barbera: dichiarazioni live su Mediagol.it

Parla Rosario Pergolizzi.

Sabato alle ore 11.45 l’allenatore Rosario Pergolizzi parlerà in conferenza presso la sala stampa dello stadio “Renzo Barbera” alla vigilia della sfida casalinga Palermo-Nola, gara valida per la 26a giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, in programma domenica 1° marzo 2020 alle ore 15.00.

L’accesso sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione regolarmente accreditati a partire dalle 11.30. Dichiarazioni live su Mediagol.it.