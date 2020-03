Palermo-Nola, bianconeri carichi di entusiamo: Maggio, Poziello e Faella le armi in più

“Classifica serena, spensieratezza, un attacco rinnovato dal mercato e tanta voglia di fare bene in casa della capolista. Ecco quello di cui dovrà avere paura il Palermo contro il Nola“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando della squadra campana allenata da mister Esposito. I bianconeri questo pomeriggio alle 15 al “Barbera” affronteranno la capolista Palermo. La formazione campana sta attraversando un ottimo momento e nel 2020 ha totalizzato ben 16 punti frutto di cinque successi ed un pareggio in otto gare. “Insomma, al Barbera arriva un Nola carico di entusiasmo e reduce da due successi consecutivi, entrambi per 4-1, col Corigliano e a Biancavilla“, si legge.

Gli schieramenti utilizzati con maggior frequenza dal Nola sono stati il 4-3-3 e 3-4-3. Proprio con quest’ultimo modulo sono anche arrivate le ultime due vittorie ed è facile intuire che la scelta finale del tecnico dei campani sia in questa direzione. Armi in più dei bianconeri sono i due neo acquisti Maggio arrivato dal Francavilla e Poziello ex Nocerina: “Entrambi sono andati a segno nella trasferta di domenica scorsa a Biancavilla (per Poziello doppietta). Ma occhio anche a Faella, altro attaccante che nelle ultime due gare è andato in gol, subentrando dalla panchina“, conclude il quotidiano.