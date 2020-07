Palermo, nodo Paparesta: il contratto dell’ex arbitro, il suo ruolo e il futuro. La situazione

“Un nodo ancora da sciogliere, con un contratto scaduto ieri. Il ruolo di Paparesta all’interno del Palermo è uno dei punti cruciali della frattura tra Mirri e Di Piazza“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della situazione legata all’ex arbitro che in questa stagione ha ricoperto il ruolo di ‘direttore operativo‘. Paparesta è l’uomo di fiducia di Di Piazza, inserito in organigramma per ‘tutelare‘ l’investimento fatto dall’immobiliarista nativo di San Giuseppe Jato. La sua figura è stata ampiamente discussa e, come ha affermato il presidente Dario Mirri, ha svolto per lo più un ruolo di contabile.

“Non una situazione particolarmente gradita a Di Piazza, né tantomeno al dirigente, che intende valutare la proposta prima di accettare il rinnovo dell’incarico. Ufficialmente, da oggi, non c’è più alcun legame contrattuale col Palermo, ma la sua nomina è competenza esclusiva del socio di minoranza, che gli ha più volte ribadito la propria fiducia e ha chiesto la sua conferma all’interno dell’organigramma societario“, si legge.

Paparesta rimane quindi in attesa di conoscere il suo futuro e capire se farà ancora parte della dirigenza del club rosanero. Stesso discorso vale per tutti gli altri dirigenti, visto che tutti la scorsa estate avevano siglato un contratto di un anno. Per la maggior parte di loro il rinnovo sarà praticamente automatico, ma per l’ex arbitro pugliese non è una così certa…