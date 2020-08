Palermo, nodo allenatore: spunta l’idea Diana, Boscaglia resta in cima alla lista. La situazione

La panchina del Palermo resta un rebus.

Prosegue la ricerca del tecnico per il club rosanero, tra nomi sfumati e nuovi ingressi nella lista dei tecnici. Un nodo che il duo dirigenziale Sagramola e Castagnini non è ancora riuscito a sciogliere, nonostante, ormai, manchi pochissimo all’inizio del ritiro estivo. L’ultimo nome accostato al club di viale del Fante – scrive l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’ – è quello di Diana, ex terzino rosanero che l’amministratore delegato conosce bene (lo ha portato a Palermo nel 2006), reduce da un’esperienza più che positiva sulla panchina del Renate.

“Per l’ex terzino del Palermo e della Nazionale (41 presenze e 2 gol in rosanero, 13 apparizioni e una rete in maglia azzurra) sarebbe l’occasione della vita. È giovane (classe ‘78), il suo Renate ha abbinato qualità di gioco e risultati, conosce la piazza per averla vissuta da calciatore e il girone meridionale della Serie C per aver guidato la Sicula Leonzio un paio di stagioni fa. L’anno dopo col Renate si è salvato, mentre la passata stagione, al momento dell’interruzione dovuta alla pandemia di coronavirus, i brianzoli occupavano la terza posizione in classifica alle spalle di Monza e Carrarese. Alla ripresa delle attività, i play-off non sono andati bene, ma gli addetti ai lavori hanno avuto modo di apprezzare il lavoro fatto da Diana, che si è contraddistinto soprattutto per la qualità della fase difensiva mostrata dalla sua squadra”.

La prima scelta, però, rimane sempre Roberto Boscaglia: nelle prossime ore il Palermo saprà se l’allenatore nativo di Gela rimarrà all’Entella oppure no. Dovesse divorziare dal club ligure, l’ex tecnico del Trapani tornerebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza rosanero.

“Boscaglia ha un altro anno di contratto con l’Entella, ma la frenata registrata nelle ultime ore, dopo che il rinnovo fino al 2022 sembrava cosa fatta, lascia pensare che tra le parti non ci sia piena sintonia. Il presidente dell’Entella Gozzi deciderà entro oggi o al massimo domani. Il Palermo finora ha proposto a quasi tutti gli allenatori contattati un anno di contratto più rinnovo automatico in caso di promozione: per convincere Boscaglia potrebbe fare un’eccezione”, si legge sul noto quotidiano.