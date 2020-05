Palermo, niente allenamenti di gruppo: via libera solo in caso di ripresa del campionato

“Il calcio italiano si avvia a riprendere gli allenamenti di gruppo, il Palermo no“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della decisione del club rosanero di non riprendere momentaneamente le sedute di gruppo. I calciatori continueranno quindi a lavorare allo stadio “Renzo Barbera” in maniera individuale, in attesa di conoscere quale sara il loro futuro. Tra le motivazioni di tale scelta, naturalmente c’è anche un fattore economico. Il protocollo previsto è infatti parecchio oneroso.

“Il Palermo, sulle misure da adottare e sul piano per una ripresa in totale sicurezza, ha avuto le idee chiare sin dal primo giorno. Il costo non sarebbe per nulla indifferente, ma pur di terminare il campionato sul campo, la società si è detta disposta ad affrontarlo. Oggi, però, il club si pone un’altra questione: perché sostenere determinate spese senza avere garanzie sulla ripresa del campionato?“, si legge.

Il Palermo aveva già predisposto tutto per l’eventuale ritiro e ripresa del torneo di Serie D, ma ogni giorno che passa la percentuale sulla possibilità che si torni in campo diventa sempre più bassa. Le misure previste dal protocollo verrano quindi attuate solamente in caso di riavvio del campionato: “La squadra, intanto, continua ad allenarsi (senza il tecnico Pergolizzi, a casa e in scadenza di contratto), aspettando una decisione definitiva. Molti dei tesserati rosanero non hanno la famiglia a Palermo e attendono il «rompete le righe» per poter tornare dai loro cari“, conclude il quotidiano.