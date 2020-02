Palermo, nessuno meglio dei rosanero in trasferta: numeri e statistiche da record

“Oggi pomeriggio a Cittanova il Palermo cercherà la nona vittoria esterna della stagione. Nessuno finora, prendendo in esame tutti e 9 i gironi della Serie D (130 squadre in totale), ha fatto meglio dei rosanero fuori casa“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando dei numeri dei rosanero lontano dal “Barbera“. Media-punti da record e miglior difesa con soli 2 gol subiti. L’avversario di oggi, la Cittanovese, è però di quelli duri, con i calabresi che al “Morreale-Proto” hanno vinto ben sette gare su undici disputate, riuscendo a sconfiggere anche squadre più attrezzate come Savoia e FC Messina.

Otto vittorie su dieci in trasferta per i rosanero che hanno perso punti per strada solo con Palmese e San Tommaso, pareggiando 0-0 con i calabresi e 1-1 con i campani. 26 punti totalizzati su 30 disponibili. In D solo Campodarsego (Girone C) ha vinto più dei rosanero, 9 volte, ma ha già disputato 13 gare in trasferta, mentre il Legnano (Girone B) ne ha vinte otto su 12. I rosanero vantano una media spaventosa, 2,6 punti a gara e sono imbattuti come Mantova (capolista del Girone D) e Turris (in testa al Girone G).

Il Palermo vanta, inoltre, la miglior retroguardia in trasferta, con Pelagotti che è stato battuto solo in due occasioni: la prima da Crivello (autorete) contro il Biancavilla e la seconda da Alleruzzo, nel pareggio per 1-1 col San Tommaso. Poi otto clean sheet: “E questo è un record nazionale, volendo allargare il discorso anche ai campionati professionistici. In questa speciale classifica, tra le 130 squadre di Serie D, dietro al Palermo ci sono Sorrento e Foggia (con 5 gol al passivo fuori casa) e poi Savoia e Bitonto (6)“, conclude il quotidiano.