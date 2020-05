Palermo, nessun contatto con Pergolizzi: prima la promozione in C, poi la decisione sul tecnico. Le ipotesi Boscaglia e Nocerino…

“Il telefono, ancora, non squilla. Con ogni probabilità, non squillerà fin quando non ci sarà la certezza della promozione in Serie C. Solo allora il Palermo inizierà a ragionare su quella che sarà la squadra del futuro, a partire dall’allenatore“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale situazione in casa rosanero. La società di viale del Fante attende di conoscere in quale campionato giocherà nella prossima stagione, poi inizierà a ragionare sul tecnico al quale affidarsi. Il contratto di Rosario Pergolizzi scadrà il 30 giugno e la sua conferma, al momento, non sembra esser certa. Anzi, tutt’altro.

Il Palermo il prossimo anno, a meno di clamorose sorprese, giocherà nel campionato di Serie C e diversi tecnici strizzano l’occhio ai rosanero, che hanno l’ambizione di vincere subito il torneo per volare nuovamente in B. Tra i nomi circolati ci sono quello di Roberto Boscaglia, allenatore dell’Entella, e Antonio Nocerino che questa estate è stato corteggiato (come calciatore) da Castagnini: “Più che una lista d’attesa per quel posto, qualora il Palermo non dovesse confermare Pergolizzi, si accavallano parecchie suggestioni“, si legge.

Naturalmente prima di fare ogni tipo di ragionamento bisognerà capire quale sarà il futuro di Pergolizzi: “Il «rompete le righe» è atteso a giorni, sempre che da Lega nazionale dilettanti e Figc arrivi entro la prossima settimana un verdetto definitivo sulla sospensione del campionato. Solo quando si avrà la certezza di non dover più scendere in campo, il Palermo valuterà cosa fare nel prossimo futuro. Con Pergolizzi o senza“, conclude il quotidiano.