Palermo, nel segno degli under: i gol dei giovani rosanero valgono 31 punti

“La gioventù torna a tirare la carretta. Gli under continuano a segnare gol decisivi per il Palermo, che in stagione ha visto nove giovanissimi andare in rete, quattro dei quali solo nel girone di ritorno“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della squadra rosanero e del rendimento che stanno avendo gli under nel corso della stagione. Nel nuovo anno, infatti, sono stati proprio i giovani a trascinare la squadra di Pergolizzi a suon di gol e ottime prestazioni. Ultimi in ordine di tempo Silipo e Lucca, che hanno deciso la gara contro il Biancavilla da subentrati nel corso della ripresa.

“La carica dei ragazzini non si è mai fermata, ma ha avuto bisogno di nuova linfa dopo un evidente periodo di appannamento. Nel girone d’andata, infatti, non sono certo mancati i goleador tra i giovani, ma si tratta di giocatori che nel nuovo anno devono ancora trovare la via della rete. A partire da Kraja, che per diverse settimane è stato il capocannoniere degli under in maglia rosanero“, si legge.

La mezzala italo-albanese di proprietà dell’Atalanta nel 2020 non ha reso ai livelli di inizio stagione, ma nonostante ciò resta il miglior marcatore under del Palermo a pari merito con Mattia Felici, altro talento cristallino a disposizione di mister Pergolizzi, e Langella, centrocampista che sta trovando parecchia continuità. “In tutto, sui 60 punti ottenuti dal Palermo, 31 sono arrivati grazie alle reti degli under. Più della metà, con un futuro ancora tutto da scrivere dopo la fine del campionato“, conclude il quotidiano.