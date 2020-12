Palermo, nasce “Città Esercito-Tenente Onorato”: nuovo centro sportivo polifunzionale a Boccadifalco. Foto e dettagli

Il campo, di proprietà dell’Esercito Italiano, che per anni ha ospitato le sedute di allenamento del Palermo, sarà presto ristrutturato e nascerà un vero e proprio centro sportivo. L’Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la realizzazione di un impianto sportivo denominato “Città Esercito – Ten. Onorato” di Palermo tra il Ministero della Difesa, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, l’Agenzia del Demanio, il CONI e il CIP ed autorizzazione alla sottoscrizione ha sancito il definitivo via libera all’esecuzione dei lavori volti all’edificazione del complesso infrastrutturale. L’intero Progetto, sarà finanziato dal Comune di Palermo con fondi extra comunali, statali o comunitari, mentre l’Agenzia del Demanio sarà stazione appaltante dell’opera. L’Università, insieme al Coni e al CIP, metterà a disposizione personale tecnico per la progettazione degli impianti sportivi, degli alloggi e delle strutture ricreative. E, sempre il Coni e il Cip verificheranno anche la disponibilità delle federazioni e delle associazioni sportive a gestire e manutenere gli impianti. Un impianto con pista di atletica regolamentare, un campo da calcio a 5, quattro campi da tennis, un campo sportivo polifunzionale in erba, una piscina olimpionica, un’area per attività equestre, una palestra coperta, un campo per tiro con l’arco, un campo da rugby, un percorso di jogging attrezzato, un parco, una struttura sportiva coperta e alcuni laboratori per la riabilitazione fisica, un asilo con parco giochi e un’area parcheggio.

Di seguito, nella fattispecie, le considerazioni espresse nel corso dei rispettivi interventi delle parti che hanno stipulato l’accordo e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa nel corso della seduta in modalità telematica della giunta comunale che ha deliberato l’approvazione del progetto,

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini: “Altro importante presidio di legalità e sicurezza. L’accordo fra ministero della Difesa, Demanio, Comune e altre istituzioni, per realizzare un villaggio sportivo multifunzionale a Boccadifalco, presso il campo del ‘TENENTE Onorato’, per anni sede degli allenamenti del Palermo calcio, è una grande notizia per i palermitani, ma anche per tutti gli sportivi a livello regionale che avranno un’imponente area di riferimento dedicata allo sport. Da oggi la Difesa è più vicina ai cittadini di Palermo e a tutti i siciliani, confermando un lungo rapporto di integrazione ed equilibrio tra società civile e militari. La firma del Protocollo odierno conferma la costante attenzione e disponibilità della Difesa a collaborare con tutte le Istituzioni per venire incontro ai bisogni dei nostri cittadini”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini in collegamento da Roma in videoconferenza per la firma del protocollo di intesa per la realizzazione di “Città Esercito-TENENTE Onorato” a Palermo.

Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Gianluca Rizzo (M5S): “Il recupero e la valorizzazione del campo TENENTE Carmelo Onorato, nel quartiere Boccadifalco a Palermo, a poca distanza dall’ex aeroporto militare, può rappresentare un modello anche per altre strutture di proprietà delle Forze Armate che possono essere messe a disposizione delle nostre comunità. La costruzione di questo centro sportivo polifunzionale può diventare sul serio un progetto pilota in grado di coinvolgere tutti i soggetti interessati. Il progetto ‘Caserme verdi’, voluto dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Salvatore Farina, con l’intesa di ieri compie un deciso passo in avanti. Mi pare di grande rilievo che l’accordo per la realizzazione di questa importante struttura sportiva – prosegue Rizzo – sia avvenuto con la partecipazione oltre che del Coni anche del Comitato Italiano Paralimpico e che questo sia stato siglato alla vigilia della giornata internazionale delle persone con disabilità che celebriamo nella giornata odierna. Recuperare le periferie, coinvolgere i giovani nelle attività sportive, significa costruire città a misura di persona, più vivibili e sicure”.

Così invece il deputato Dem Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza della segreteria nazionale del Pd: “L’area sar’à ristrutturata e utilizzata per iniziative di varia natura, non solo di carattere sportivo, ma anche didattico, ricreativo, assistenziale e sociale, rivolte sia al personale della Difesa che alla cittadinanza – prosegue -. Si conferma la grande attenzione da parte di questo governo alla città’ di Palermo e alla nostra Isola. All’orizzonte un altro importante presidio per la legalità’ e la sicurezza, la salute e l’educazione civica”.

Nelle successive schede, la redazione di Mediagol.it vi propone la foto dell’impianto sportivo “Tenente Carmelo Onorato” allo stato attuale, il “Master Plan” del nuovo progetto del complesso sportivo polifunzionale ed il rendering in formato 3D dell’ipotesi progettuale della nuova cittadella denominata “Città Esercito Tenente Onorato” a Palermo.