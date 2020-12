Palermo, mission per il settore giovanile: Academy Ribolla e Polisportiva Calcio Sicilia aderiscono al progetto del club rosanero

Prosegue il percorso di valorizzazione delle migliori realtà calcistiche giovanili nel capoluogo siciliano.

In linea con la falsa riga stilata da proprietà e dirigenza del Palermo FC, è adesso ufficiale l’affiliazione di altre due scuole calcio cittadine alla società rosanero. Già da diverso tempo il patron Dario Mirri aveva espresso la forte volontà di voler dare ampio respiro anche al settore giovanile del club di Viale del Fante, avviando un progetto che possa favorire la crescita – tecnica ma anche umana – delle Academy di maggior importanza presenti sul territorio. Fucine di nuovi talenti, ma anche palestra di formazione sportiva e morale per i ragazzi a partire dall’età di 6 anni. Sono questi i valori che il Palermo – di comune accordo con tali società – vuole cercare di trasmettere a chi sogna, un giorno, di vestire la maglia della propria città.

Dopo l’ A.S.D. VIS PALERMO, il Buon Pastore e la Polisportiva CEI, dunque, aderiscono a questo accordo di collaborazione anche la Polisportiva Calcio Sicilia e l’Academy Ribolla, per un circuito sinergico del settore giovanile che comincia a diventare sempre più ampio e che trova ormai la piena collaborazione di tutte le società coinvolte. L’apporto del Palermo FC, inoltre, sarà estremamente prezioso e costante al fine di garantire supervisione, supporto e sofisticate modalità di gestione dei gruppi squadra, condividendo linee guida professionali per un’adeguata crescita degli iscritti di tutte le età oltre che dell’intero personale tecnico. Tale sostegno gioverà sia alle scuole calcio, ma anche alla stessa società targata Hera Hora, che avrà la facoltà – come da accordo stilato – di esercitare un vero e proprio diritto di preselezione sui giovani più interessanti delle diverse rappresentative. Entrambe le società calcistiche giovanili hanno rilasciato sui propri canali ufficiali dei comunicati che testimoniano la concretezza di tale collaborazione, potenziale punto di forza per il Palermo del presente e del futuro.