Palermo, Mirri risponde: “Boscaglia top in C, lo volevano tutti. I soldi del mercato di gennaio e Di Piazza, vi dico tutto”

Parola a Dario Mirri.

In una fase estremamente complessa del percorso del nuovo Palermo targato Hera Hora, il presidente del club rosanero ed azionista di maggioranza della società controllante decide di provare a chiarire in prima persona dubbi, incognite e perplessità da parte dei tifosi tramite un confronto con gli operatori specializzati dell’informazione. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite del format “La Partita sul 13”.

“Noi quest’anno spendiamo quasi 7 milioni di euro, nel confronto con le altre squadre solo Bari e Ternana hanno speso più di noi. Perchè avremmo dovuto investire così tanto, per perdere? Dobbiamo fare in modo che la squadra possa arrivare a un livello tale da potersela giocare con le altre. Quando arrivi dalla Serie D devi prendere diversi giocatori e creare quell’alchimia straordinaria in stile Ternana perchè così vinci i campionati. Abbiamo fatto e lo stiamo facendo di tutto per ottenere la promozione, non credo che fin dall’inizio non siamo stati chiari. Boscaglia? L’allenatore è stato acclamato fin dall’inizio dalla piazza, abbiamo scelto il miglior tecnico per la Serie C. È un gran lavoratore e non gli manca niente, i risultati non stanno rispondendo né a lui né ai risultati. Il calcio non è matematica, è stato fortemente voluto e starà a lungo con noi. Ricordo che anche l’anno scorso Pergolizzi doveva andare via, oggi non credo che cambiare l’allenatore possa risolvere i problemi. Questa società è migliorabile, se ancora noi non abbiamo ben compreso definitivamente cosa manca a quota squadra. Sappiamo che ci sono delle mancanze, ma se vedi Palermo-Francavilla ti rendi conto che la mancanza è di 24 giocatori. Fallimento sportivo dopo 18 partite è quantomeno prematuro anche perchè la C è un campionato complicato. La squadra non ha espresso il suo potenziale, abbiamo visto un gioco gradevole che non si vede in B. Mercato di gennaio, ci sono i fondi? Lunedì c’è stato un CDA e la società è dotata di questo e altro, Di Piazza continua a sostenere il Palermo. Non si tira fuori, mantiene la barra dritta con noi e non scappa; le risorse sono presenti come sono stati i 6 milioni e più su cui ci siamo impegnati. C’è qualcosa che si può migliorare, a mio giudizio a questa squadra manca personalità e cattiveria oltre alla conoscenza della categoria. Non ci manca la qualità ma la cattiveria tipica di questa categoria”.