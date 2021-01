Palermo, Mirri risponde: “Anche senza Serie B non scappo. Preoccupato ma vado avanti, ai tifosi dico una cosa”

Parola a Dario Mirri.

In una fase estremamente complessa del percorso del nuovo Palermo targato Hera Hora, il presidente del club rosanero ed azionista di maggioranza della società controllante decide di provare a chiarire in prima persona dubbi, incognite e perplessità da parte dei tifosi tramite un confronto con gli operatori specializzati dell’informazione. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite del format “La Partita sul 13”.

“L’unica mia certezza è che io amo Palermo, farò tutto quello che mi è possibile per garantire al Palermo il migliore futuro possibile. Anche se non arriverà la B non scapperei, chiaro che sono preoccupato ma andrò avanti nella speranza di costruire qualcosa di importante. Serie A in 3 anni esagerata? Il budget era di 15 milioni. È stato talmente tutto imprevedibile, ma l’impatto economico non è il solo che ti permette di arrivare alle promozioni. La terza stagione è nel caso garantita da Mirri e Di Piazza, non è quello il problema. Ci vuole personalità, interverremo per dare maggiore forza alla squadra. Non voglio acquisire visibilità, non voglio apparire per rispetto del Palermo e faccio tutto con grande sacrificio. Sono qui con grande fatica a rispondere dopo sconfitte terribili, ma lo faccio per il Palermo. Manca un leader carismatico? Si. Abbiamo un grande allenatore con i giocatori che stanno facendo fatica a trovare la giusta personalità, se si potesse comprare la acquisiremmo al mercato. Luperini? Ci aspettavamo di più da tutti, Luperini potrebbe giocare in A tranquillamente per quello che ha fatto tra Trapani e Pistoiese. Per noi è un giocatore fondamentale e lo abbiamo preso come fosse un top player, ha scelto noi perchè crede nel progetto. Come è cambiata la mia vita? Vivo tutto serenamente perchè sono sicuro di me stesso, so che è un’impresa difficile ma ci credo. La mia vita è cambiata, spero possa cambiare ancora in meglio. Messaggio ai tifosi? Credo che si cada però poi ci si può rialzare, bosgna però mantenere l’orgoglio. Bisogna immaginare anche un futuro importante, uno dei nostri progetti è il centro sportivo. Stiamo faticosamente discutendo con il comune per lo stadio, speriamo che si possa fare qualcosa di importante che possa dare valore al Palermo. Se ci sarà qualcuno che investirà sullo stadio, la logica impone che la squadra andrà a livelli migliori di quelli odierni”.