Palermo, Mirri: “Io vicino ai rosanero in più occasioni, vi racconto. Barbera mio modello, e sul futuro…”

Parla Dario Mirri.

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, intervenuto ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, ha ripercorso le tappe più importanti del suo primo anno di presidenza, raccontando di essere stato vicino al club rosanero in ben due altre occasioni: a febbraio 2019 quando provò a salvare la Serie B, e nel 1992 quando l’allora presidente Ferrara era in difficoltà.

“A febbraio 2019 con Sagramola abbiamo provato a salvare la B. Mai parlato con Zamparini, solo con Foschi e la De Angeli. Più che le contorte vicende del marchio, ci hanno spaventato i debiti: 40 milioni di euro, impossibile per noi arrivare sin là. La Damir pensò al Palermo anche nel 1992 quando l’allora presidente Ferrara era in difficoltà; ero giovane, mio padre mi coinvolse conoscendo la passione. Alla fine fu solo un prestito a sostegno di Ferrara e con grande signorilità i soldi ci furono interamente sostituiti. L’amore per il rosanero era già fortissimo”.

Renzo Barbera è un modello da seguire: “E’ importante il modo in cui si raggiungono i risultati. Renzo non ha neppure sfiorato le vittorie di Zamparini ma è rimasto nel cuore di tutti. Barbera è il mio esempio. Voglio un Palermo fondato su persone e valori, non solo su plusvalenze. Prendete la squadra di oggi: abbiamo confermato giocatori simbolo, penso ad Accardi ma anche a Martin o Crivello. Se andremo in B, non credo che li manderemo via perché non servono più, piuttosto dovranno insegnare agli altri cosa significa la maglia rosanero – ha proseguito il presidente del Palermo -. A Santana, vicino ai 40 anni, Zamparini avrebbe dato un calcio nel sedere, con noi resta capitano. La squadra deve unire esperienza e valori morali, chi è arrivato sta trasmettendo all’ambiente la sensazione di un Palermo nuovo corso. Ecco cosa intendo con reputazione ed eredità. Puntiamo sull’appartenenza ma premieremo chi merita al di là del luogo di nascita: ci sono palermitani che hanno capito perfettamente questo spirito ed altri che lo hanno fatto meno”.

Mirri e il suo futuro alla guida del Palermo: “Io disponibile a restare a Palermo oltre i tre anni? Lo scoglio vero è la C, durissima ora che c’è anche il Bari. Se vinciamo entro due anni e Rinaldo trova soluzioni ulteriori, chissà. In B ci sono diritti televisivi diversi. Il nodo è la condivisione del progetto. In D avevo l’obbligo di vincere, qui ci dobbiamo aiutare tutti, credendo in una società virtuosa e in un Palermo meccanismo di crescita culturale, in cui non si butti tutto all’aria al primo insuccesso”.