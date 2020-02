Palermo, Mirri dice no al calcio vietato in oratorio: il patron rosanero si schiera coi sacerdoti. I dettagli

Dario Mirri si schiera con i sacerdoti.

Lo scorso 30 gennaio il tribunale civile si è pronunciato contro l’oratorio della parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù, vietando loro la possibilità di far giocare a calci bambini e ragazzi presenti, dopo che cinque condomini che avevano denunciato una “rumorosità intollerabile”. Niente pallone, dunque, in assenza dei lavori di adeguamento per insonorizzare le mura del campetto: opere per migliaia di euro, troppi per una parrocchia.

La durissima decisione ha fatto discutere addetti a lavori e non solo, che hanno di deciso di impegnarsi per provare a ribaltare il verdetto. Anche il noto imprenditore e presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri, ieri infatti ha voluto prendere parte all’iniziativa di solidarietà a sostegno dell’oratorio Santa Teresa del Bambin Gesù. Con lui i sacerdoti, i volontari e i ragazzi che si sono dati appuntamento nel campetto di via Filippo Parlatore, dove si è ritrovata una rappresentanza degli oratori cittadini, insieme ai vertici locali del Centro sportivo italiano. Un pomeriggio di giochi e fraternità, segno di una mobilitazione che non si ferma dopo la sentenza del giudice civile.