Palermo, miglior attacco del 2020: super Floriano, tris per Langella e Sforzini. I numeri

Attacco super.

Il Palermo ha chiuso il 2020 con il miglior attacco del Girone I di Serie D. Nonostante si siano giocatore solamente nove partite, i rosanero sono stati in grado di andare in gol in diciotto occasioni, come il Castrovillari, ma meglio di Savoia e Nola (15 reti a testa): “Tutto questo a riprova di come il mercato di gennaio, per quanto limitato a pochi innesti, si sia rivelato azzeccato“, scrive l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.

Palermo, scatta l’ora delle scelte: dalla panchina al calciomercato. La situazione

A segnare il maggior numero di gol è stato Floriano, con sei reti in otto gare. L’attaccante classe 1986, arrivato a gennaio dopo l’addio al Bari, si è fin da subito dimostrato uno dei tasselli fondamentali della squadra rosanero e probabilmente sarà una delle poche conferme nel reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dietro di lui ci sono Sforzini e Langella (entrambi andati a segno tre volte ciascuno), Silipo (due gol), Lucca, Mauri (su rigore), Peretti e Felici.

Palermo, giochi di ruolo e strategie: lotta intestina tra Mirri e Di Piazza, Ferrero alla finestra e l’ombra di Tacopina…

SONDAGGIO Palermo, braccio di ferro e nervi tesi: chi ha ragione tra Mirri e Di Piazza?