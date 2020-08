Palermo, Michele Ferri: “Boscaglia l’uomo giusto, darà spettacolo. Girone insidioso? Rispondo così”

“Il Palermo si è assicurato un uomo che conosce bene la categoria”.

Esordisce così l’ex difensore di Palermo, Cagliari e Atalanta, Michele Ferri, che intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha detto la sua sull’ingaggio di Roberto Boscaglia, esprimendo gioia e soddisfazione per il lavoro svolto dai vertici manageriali della società rosanero: “Credo che il Palermo abbia dato un bel segnale alla piazza. Credo ci fossero un po’ di dubbi. Stavano affiorando incertezze. Invece, prendendo Boscaglia, il Palermo si è assicurato un uomo che conosce la categoria. Per lui parlano i risultati ottenuti proprio in Serie C”.

Basandosi sul credo calcistico dello stesso e sulla sua grande attitudine, l’ex calciatore rosanero, che ha vestito la maglia rosanero dal 2003 al 2006, ha provato a disegnare il nuovo Palermo di Boscaglia: “Ero in Serie B con Boscaglia e lui voleva dalla squadra un gioco d’attacco, senza paura. È un tecnico con un piglio positivo, che cerca di trasmettere fiducia ai suoi giocatori. Tatticamente ha sempre giocato con i quattro in difesa”.

Il Palermo affronterà il girone più difficile della Serie C: “Ovunque ci sono insidie. L’allenatore conosce i segreti della categoria. Però, puoi anche mettere Guardiola in panchina, ma poi tutto dipende dai giocatori che hai. Il Palermo incontrerà tante realtà che cercheranno di non fare giocare l’avversario e la butteranno sulla bagarre”, ha concluso Michele Ferri.