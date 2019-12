Palermo, mercato tema caldo: ieri incontro tra i vertici del club. I dettagli

Giorni caldi.

Il Palermo si muove sul mercato e vuole farlo in breve tempo per riuscire a completare l’organico ed evitare spiacevoli sorprese nel girone di ritorno del campionato di Serie D. Il duo Sagramola-Castagnini, dopo aver praticamente concluso la trattativa per Silipo, giovane classe 2001 proveniente dalla Roma, sta valutando il profilo di Roberto Floriano, attaccante in forza al Bari che nei prossimi giorni risolverà il proprio contratto.

Palermo, ieri ultimo allenamento a Carini: si torna a Boccadifalco, a breve la firma della convenzione con l’ente militare

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ieri pomeriggio ci sarebbe stata anche una sorta di riunione al “Pasqualino” tra i vertici della società. Tra i presenti oltre all’amministratore delegato Sagramola e al ds Castagnini anche Paparesta e il presidente rosanero Dario Mirri, con quest’ultimo che si p anche intrattenuto a parlare col tecnico Rosario Pergolizzi.