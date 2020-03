Palermo, martello Pergolizzi: intensità e cura dei dettagli. Provato anche il 4-4-2, con la coppia Ricciardo-Lucca

“Un martello al ‘Pasqualino’ di Carini. Per chi ha seguito l’allenamento del Palermo in preparazione della gara con il Corigliano, in programma domenica a Rossano, risulta difficile associare a Pergolizzi un’immagine diversa da quella dell’arnese usato per battere colpi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando della seduta di allenamento svolta dal Palermo nella giornata di ieri. Il tecnico rosanero ha lavora cercando di curare ogni minimo dettaglio in vista di due gare esterne delicate e che potrebbero proiettare Martinelli e compagni verso la promozione in Serie C. Gli ostacoli si chiamano Corigliano e Savoia, con quest’ultima che attualmente dista in classifica di sette lunghezze.

Per di più il gruppo ha lavorato sulla parte atletica e su quella tattica. Pergolizzi ha lavorato con l’intero organico ad eccezione dei due infortunati di lungo corso Santana e Corsino che ancora non sono guariti dai rispettivi infortuni. Prima di concludere la seduta anche un test in famiglia dove il tecnico ha provato due schieramenti. Uno col 4-3-3, con Crivello terzino ed in avanti Silipo, Sforzini e Floriano; l’altro con 4-4-2 con Ficarrotta e Felici esterni di centrocampo, mentre in avanti l’inedita coppia d’attacco Ricciardo-Lucca, con quest’ultimo cuore del gol che ha deciso la partitella.