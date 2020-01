Palermo-Marsala, Ricciardo in cerca di riscatto: il centravanti rosanero non ha mai segnato contro gli azzurri. Le statistiche

“Un avversario a cui ancora fare gol”.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di Giovanni Ricciardo, attaccante del Palermo. Il centravanti messinese non ha mai segnato al Marsala, squadra che la formazione di Pergolizzi affronterà domenica pomeriggio al “Barbera” nella sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D.

Ricciardo ha già affrontato due volte la compagine trapanese restando sempre a secco, ma domani l’obiettivo è quello di tornare a segnare: sia per sfatare questa sorta di tabù, sia per trascinare i rosanero alla vittoria. L’attaccante classe 1986, che fin qui ha realizzato nove reti in stagione, nell’ultimo turno ha sbagliato un rigore nel match pareggiato per 0-0 in casa contro il Troina e non segna su azione dal 3 novembre. Da allora solamente una rete su calcio di rigore contro il Castrovillari.

Il penalty Ricciardo lo sbagliò anche contro i lilibetani nel match di esordio del nuovo Palermo, con la gara del “Lombardo Angotta” che poi venne decisa da un guizzo di Lucera a poco meno di dieci minuti dal termine della partita. Due gare contro il Marsala, zero reti per il bomber rosanero: “In precedenza, lo aveva affrontato con la maglia del Siracusa, in una sfida terminata 2-2 senza mettere la propria firma. Domani proverà a sconfiggere questo tabù“.