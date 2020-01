Palermo-Marsala, mister Terranova: “Rosanero una corazzata ma dobbiamo provarci”

“Per noi sarà come andare con un gommone all’assalto di una corazzata“.

Descrive così mister Nicola Terranova, allenatore del Marsala, la gara di questo pomeriggio al “Barbera” contro il Palermo. Il tecnico della compagine trapanese è consapevole della superiorità dei rosanero, ma vuole che i suoi provino stappare qualche punto alla capolista del campionato di Serie D: “Dobbiamo provarci perché nel calcio le sorprese sono sempre possibili ed abbiamo assoluta necessità di far punti o, quanto meno, di non perdere“.

Palermo-Marsala, Martin parte dalla panchina: Juan Mauri dal 1′, Pergolizzi conferma il tridente. La probabile formazione rosanero

Gli azzurri vogliono iniziare il nuovo anno col piede giusto e per farlo contro il Palermo avranno anche al seguito circa 400 tifosi provenienti da Marsala. Terranova avrà anche a disposizione i sei nuovi acquisti: Candiano, Lo Cascio, Inzoudine, Federico, Celesia e Scoppetta, quest’ultimo proveniente dal Biancavilla. Il mister degli azzurri, per la trasferta nel capoluogo siciliano, ha convocato tutti gli elementi in organico, ad eccezione dell’infortunato Scalia.