Palermo-Marsala, Martin parte dalla panchina: Juan Mauri dal 1′, Pergolizzi conferma il tridente. La probabile formazione rosanero

“Il Palermo riparte con l’obbligo di tenere a distanza il Savoia. Perché dopo mezzo campionato è ormai scontato che per il primo posto sarà una partita a due“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della gara di questo pomeriggio al “Barbera” tra Palermo e Marsala, sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. I rosanero prima della sosta non erano andati oltre il pari per 0-0 contro il Troina, risultato che ha permesso al Savoia di ridurre lo svantaggio a soli tre punti.

La gara contro la compagine trapanese, che ha cambiato da poco allenatore, nasconde parecchie insidie. Gli azzurri, infatti, hanno la necessità di far punti per uscire dalle zone calde della classifica, con i rosanero che dovranno fare a meno, oltre che di Santana, anche del centrocampista Martin, che partirà dalla panchina dopo che in settimana ha accusato dei fastidi.

“Insomma, a Pergolizzi (che ha invece provvidenzialmente recuperato Felici) mancheranno i giocatori più carismatici, i cui sostituti naturali finora non hanno convinto del tutto. Luca Ficarrotta, stavolta si troverà dall’altra parte della barricata“, si legge. A sostituire Martin a centrocampo sarà Juan Mauri, che fin qui ha giocato poco, nonostante la grande tecnica individuale che possiede.

“Ma è tutto il Palermo che dovrà dare di più, in attesa del recupero degli infortunati e di Floriano. Più ‘cattiveria’, più sacrificio in fase di pressing. È tutta la squadra che deve ritrovare la brillantezza delle prime giornate, quando al Barbera segnava gol a grappoli. Forse i primi avversari furono più fragili, forse le gambe giravano meglio e certo l’apporto di Santana fu prezioso, anche sotto l’aspetto morale“, prosegue il quotidiano.

Pergolizzi conferma il modulo che ha scelto nelle ultime gare, il 4-3-3 e recupera in extremis il giovane classe 2001 Mattia Felici. Tra i pali ci sarà Pelagotti; davanti a lui difesa a quattro composta da Doda, Lancini, Crivello e Vaccaro; in mediana Mauri in cabina di regia, con Kraja e Martinelli ai suoi fianchi; in avanti il tridente Ficarrotta, ex della sfida, Ricciardo e Felici.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Mauri, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici. A disposizione: Fallani, Accardi, Ambro, Martin, Rizzo Pinna, Ferrante, Silipo, Sforzini, Langella. Allenatore: Rosario Pergolizzi.