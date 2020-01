Palermo-Marsala, i rosanero e la prima dell’anno: i numeri e le statistiche

“Il Palermo non inizia l’anno con una vittoria dal 2015 (5-0 al Cagliari), addirittura non trova il successo all’avvio del decennio dal 1950“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando delle statistiche del Palermo alla prima del nuovo anno. Questo pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Renzo Barbera” arriverà il Marsala allenato da mister Terranova. I rosanero vogliono tornare al successo per tenere a distanza di sicurezza il Savoia, mentre gli azzurri hanno la necessità di trovare punti salvezza.

La prima gara dell’anno, però, non porte grande fortuna al Palermo. L’ultimo successo fu nel 2015, un secco 5-0 al Cagliari, da lì in poi una sconfitta in casa per 3-1 con la Fiorentina (2016), l’anno successivo ad avere la meglio sui rosanero fu l’Empoli, nel 2018 un pari con lo Spezia e lo scorso anno una sconfitta per 2-1 contro la Salernitana.

La peggior striscia è quella che va dal 1999 al 2006, con i rosanero che non hanno aperto l’anno con una vittoria per otto stagioni consecutive. La gara di domani apre è anche quella dà il via al decennio: “In precedenza, quattro pareggi (1-1 con la Samp nel 2010, poi tre 0-0 di fila con la Fidelis Andria nel 2000, con il Monopoli nel 1990 e con il Como nel 1980), una sconfitta per 3-1 con la Fiorentina nel 1970 e un 1-1 con l’Inter nel 1960. Nel 1950, invece, i rosa batterono 2-1 il Torino ricostruito a seguito del disastro di Superga“, conclude il quotidiano.