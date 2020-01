Palermo-Marsala, attesi 400 tifosi azzurri al “Barbera”: pullman gratis. Mister Terranova: “Sfida delicatissima”

Il Palermo domenica alle 14.30 sfiderà il Marsala nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D . I rosanero guidano la classifica con tre punti di vantaggio sull’inseguitrice Savoia, mentre dell’altra parte gli azzurri occupano il sestultimo posto della graduatoria. Proprio ieri la squadra trapanese ha ripreso la preparazione con tutti gli elementi della rosa, compresi gli ultimi cinque nuovi innesti. Al “Barbera“, inoltre, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, sono attesi circa 400 tifosi del Marsala per assistere alla sfida contro i rosanero, con gli sponsor che hanno messo a disposizioni gratuitamente anche dei pullman.

“Scenderemo in campo – osserva l’allenatore del Marsala Nicola Terranova – consapevoli delle enormi difficoltà che presenta la trasferta e del fatto che il Palermo, dopo gli ultimi risultati, non può proprio permettersi distrazioni. Anche noi comunque abbiamo le nostre esigenze, siamo stati scavalcati al sestultimo posto ed ora a -2 dal Nola. Svantaggio che dobbiamo quanto prima annullare per rimetterci sulla giusta carreggiata dopo la battuta d’arresto di Biancavilla“.

Il tecnico degli azzurri punta a far qualche punticino al “Barbera“, l’obiettivo della compagine trapanese è la salvezza: “Contiamo di far bene, anche se ci sarà da vedere come si sono rinforzate le altre formazioni. Io sono arrivato solo da poche settimane, ho piena fiducia in questo gruppo che abbiamo cercato di potenziare malgrado la società non navighi nell’oro e non vuol commettere l’errore di fare il passo più lungo della gamba. Ora ci attende a Palermo una sfida delicatissima, una trasferta ad alto rischio. Dovremo scendere in campo concentrati al massimo – ha concluso Terranova –. E speriamo bene”.