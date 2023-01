Palermo, Marconi: “Playoff? Obiettivo salvezza. Brunori in Serie B è il più forte”

"7 risultati utili e zona playoff agganciata: dove volete e potete arrivare? Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica, il nostro obiettivo per questa stagione è e resta quello di mantenere la categoria. E’ ancora troppo presto per tirare le somme, ad oggi parlare di play-off sarebbe per noi poco utile. Che differenze hai riscontrato tra la C e questa B? Sono ovviamente categorie diverse ma di sicuro non esistono più le “squadre materasso”, non è possibile sottovalutare o prendere sotto gamba qualsiasi avversario per incappare in una magra figura. Inoltre la Serie B di quest’anno per via del blasone di molti club viene sempre considerata una Serie A2 e non credo che sia solo un luogo comune.