Palermo, Marconi non è pronto: il rientro è previsto per la trasferta di Potenza. Almici ancora ai box

“Marconi, reduce da un infortunio muscolare patito durante la partita casalinga col Bari, prosegue con le terapie, ma ha iniziato anche il percorso di riatletizzazione”.

Scrive così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari in casa Palermo e nello specifico sulle condizioni di Ivan Marconi, fermo ai box a causa di una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro. Dunque Roberto Boscaglia, che ieri e l’altro ieri ha avuto un confronto ravvicinato con la dirigenza rosanero, contro il Teramo dovrà fare affidamento sugli stessi uomini avuti a disposizione domenica scorsa. Momentaneamente, infatti, non sembrano giungere notizie positive dall’infermeria.

Tuttavia, quella di Marconi è un’assenza importante, ma sembra difficile che il numero 15 rosanero “possa tornare disponibile già per questa domenica, ma lo staff è al lavoro per riaverlo già in vista della successiva trasferta in casa del Potenza”. Ancora un po’ di attesa, invece, per Alberto Almici, il cui rientro è previsto per il mese di febbraio. “Già nei giorni scorsi, il tornante svincolatosi in estate dal Verona ha cominciato a correre a bordo campo, ma per il suo completo recupero e il suo reinserimento in gruppo bisognerà attendere almeno un paio di settimane”, si legge sul noto quotidiano.