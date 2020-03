Palermo, manto del “Barbera” in perfette condizioni: proseguono i lavori. La ditta che cura il campo: “Sanificati anche gli ambienti”

Campo del “Barbera“.

Proseguono i lavori e la manutenzione del manto erboso del campo di viale del Fante, per far sì che tutto sia pronto quando arriverà l’ok per tornare a disputare regolarmente i match. L’emergenza mondiale legata al coronavirus ha causato lo stop forzato dei campionati, con le leghe e le federazioni che attendono che il virus venga completamente debellato per dare delle linee guida per riprendere tutti i tornei.

Il Palermo ha il campo già in perfette condizioni, con la ditta Palumbo che ha continuato a curare il campo: “Lavoriamo in due qui allo stadio Barbera mantenendo ovviamente sempre una distanza di sicurezza – ha spiegato Maurizio Palumbo ai microfoni de Il Corriere dello Sport -. Oltre al trattamento del campo, in questi giorni siamo intervenuti anche sanificando tutti gli ambienti e gli spogliatoi“.