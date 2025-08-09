Palermo-Manchester City, la designazione arbitrale

Sarà Rosario Abisso di Palermo l’arbitro di Palermo-Manchester City. Il fischietto sarà coadiuvato dall’assistente Francesco Cortese di Palermo. Il quarto uomo sarà invece Fabrizio Ramondino di Palermo. La gara, valida per la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, si giocherà al “Renzo Barbera” alle ore 21:00.