Palermo-Manchester City, la designazione arbitrale

Una terna arbitrale tutta palermitana questa sera per Palermo-Manchester City
Sarà Rosario Abisso di Palermo l’arbitro di Palermo-Manchester City. Il fischietto sarà coadiuvato dall’assistente Francesco Cortese di Palermo. Il quarto uomo sarà invece Fabrizio Ramondino di Palermo. La gara, valida per la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, si giocherà al “Renzo Barbera” alle ore 21:00.

