Palermo-Manchester City, Guardiola non parlerà in conferenza stampa: il motivo

Un imprevisto impedirà a Guardiola di tenere la conferenza stampa prevista per le 19:45 di oggi
Il Palermo FC ha comunicato nel sito ufficiale che a causa di un ritardo imprevisto con il volo del Manchester City, la conferenza stampa pre-partita di Pep Guardiola allo stadio non avrà più luogo. Guardiola parlerà in serata ai canali del Manchester City, alle emittenti titolari di diritti e ai media inglesi: il video dell’intervista sarà inserito nel media kit dell’evento.

L’allenatore parlerà con i media anche domani nella conferenza stampa post-gara.

