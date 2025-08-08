Palermo-Manchester City, Guardiola non parlerà in conferenza stampa: il motivo

Il Palermo FC ha comunicato nel sito ufficiale che a causa di un ritardo imprevisto con il volo del Manchester City, la conferenza stampa pre-partita di Pep Guardiola allo stadio non avrà più luogo. Guardiola parlerà in serata ai canali del Manchester City, alle emittenti titolari di diritti e ai media inglesi: il video dell’intervista sarà inserito nel media kit dell’evento.