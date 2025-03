Palermo, Magnani muro difensivo dei rosanero: prestazione dominante contro il Brescia

Magnani è stato una garanzia nella retroguardia del Palermo, mostrando carattere e determinazione nella vittoria contro il Brescia. La sua affidabilità e la capacità di guidare la difesa lo rendono un elemento chiave per la squadra di Dionisi

Giangiacomo Magnani sempre più protagonista in questo nuovo Palermo . Il difensore arrivato nell’ultima sessione invernale di calciomercato dal Verona ha dimostrato, soprattutto contro il Brescia , di essere un leader indiscusso della difesa rosanero con numeri che testimoniano la sua importanza nei match di Serie B.

Magnani contro il Brescia ha giocato per 90 minuti totalizzando 65 tocchi e mostrando grande precisione nei passaggi con 40 su 47 completati . Nonostante la vittoria per 1-0 con il rigore di Pohjanpalo, il centrale difensivo ha mostrato solidità nella retroguardia dei rosanero mantenendo la porta inviolata.

Su 14 duelli il classe 1995 ne ha vinti 9 , di cui 6 aerei . Sono 10 invece i salvataggi e 5 i palloni recuperati , a dimostrazione della sua attenzione in copertura e capacità di anticipare gli avversari.

Magnani è stato fra i migliori in campo e Sofascore ha deciso di dargli un 7.6 in pagella. La sua leadership difensiva e il suo senso della posizione lo rendono un elemento imprescindibile nello scacchiere di Dionisi, che può contare su un vero e proprio pilastro per la corsa alla promozione tramite i playoff.