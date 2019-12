Palermo, macchina da trasferta: otto gare, sette vittorie e un pari. La difesa rosanero è la migliore in Italia

“Dalla A alla D, nessuno come il Palermo in trasferta: sette vittorie e un pareggio, e soprattutto un solo gol subito in tutto il girone d’andata, ovvero 720′ di gioco, esclusi i recuperi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando dei numeri del Palermo versione trasferta. In otto ore disputate i rosanero hanno subito solamente una rete ed ottenuto sette successi e un pareggio. Un primato unico nel suo genere: tra i professionisti solo Inter e Cagliari in A, e in C la Reggina, non sono mai state battute lontano dal proprio stadio. “Non è un Palermo bello, lo spettacolo latita, le partite sono spesso confuse e spezzettate, alcuni singoli in calo rispetto all’avvio di stagione“.

Ad inizio stagione l’unica preoccupazione poteva essere quella relativa alla possibilità che la squadra non riuscisse a calarsi perfettamente nella realtà della Serie D: “Invece il Palermo si è saputo calare nella mentalità operaia che era necessaria, non bada al sottile ma al concreto, sfrutta gli episodi, ultimo il rigore che in Calabria ha sbloccato il risultato, per poi far valere le migliori individualità e soprattutto fidare su una difesa che in trasferta è realmente impenetrabile. Da capire semmai i motivi della netta diversità dello stesso reparto nelle gare interne: al Barbera quasi mai Pelagotti ha finito imbattuto, e sono stati incassati 9 dei 10 gol totali di squadra“, si legge sul quotidiano.

In Italia le altre imbattute sono, oltre alle sopracitate, gli abruzzesi del San Nicolò Notaresco, Turris e Ostia Lido. Imbattute sì, ma a livello di difesa la formazione di Pergolizzi non ha eguali. La squadra che si avvicina di più a quella rosanero, che ha incassato un solo gol, anzi un’autogol (Crivello col Biancavilla, ndr), è il Vicenza di Mimmo Di Carlo, capolista del girone B di C, che fuori casa ha subito 4 gol. In D sono invece a quota 3 reti incassate il Notaresco (girone F) ed il Foggia.