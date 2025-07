Palermo, Lund ai canali ufficiali: “Devo migliorare la mia tattica difensiva”

“Il ritiro in Valle d’Aosta è stato molto bello. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo allenati bene, e anche l’hotel è davvero accogliente. Mi piace quello che abbiamo costruito finora, c’è un bel clima e stiamo facendo le cose nel modo giusto. Penso che costruire un gruppo determinato, con un’identità forte, possa fare davvero la differenza. Avere un’organizzazione solida è fondamentale, e il lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso è davvero importante per noi. Secondo me siamo una squadra forte, ma dobbiamo continuare a fare di più per arrivare pronti all’inizio della stagione. Personalmente, sento che devo migliorare nella tattica difensiva, soprattutto quando la palla si trova sull’altra fascia. In quei momenti serve più attenzione, più lettura del gioco. È un aspetto su cui lavoro ogni giorno. Il mister, Inzaghi, è arrivato con idee molto chiare. È stato un grande giocatore, una figura importante del calcio italiano. Ha vinto la Coppa del Mondo e la Champions League, e per me è un onore lavorare con lui. Lo rispetto molto. Quando mi dà un’indicazione, io la seguo subito, senza esitazione. So che ha un’idea precisa di come vuole la squadra, e ci sta guidando bene. Vivo a Palermo ormai da due anni. È una città che mi piace, anche se all’inizio non è stato facile con la lingua. L’italiano l’ho imparato piano piano, ma il siciliano… quello è stato davvero difficile! Ora però mi sento più sicuro quando parlo, e anche nella vita quotidiana: dopo due anni guido meglio, conosco le strade, e sono molto felice qui. Una cosa che mi colpisce sempre è il calore dei tifosi. Anche in ritiro ce n’erano tanti, e si sente quanto entusiasmo ci sia attorno alla squadra. Per noi è fondamentale: ogni volta che ci alleniamo, pensiamo anche a loro, al loro sostegno. Giocare per questa gente dà una motivazione in più. Adesso ci aspetta una partita davvero importante: l’amichevole contro il Manchester City, il 9 agosto, al Barbera. Sarà bellissimo tornare a giocare lì, davanti ai nostri tifosi, e affrontare una squadra così forte. È un bel modo per prepararci alla stagione che verrà, e non vedo l’ora di viverla tutta, con impegno e fiducia”.