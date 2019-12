Palermo, l’ultima dell’anno porta bene: zero sconfitte in tre stagioni. La statistica

“Nella sfida odierna contro il Troina, il Palermo dovrà difendere una serie positiva aperta: riguarda l’ultima partita giocata nell’anno solare. Da tre stagioni a questa parte, infatti, i rosanero non hanno mai perso nel match che chiude l’anno“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando dei numeri del Palermo. La formazione di Pergolizzi questo pomeriggio scenderà in campo per affrontare il Troina, gara che chiuderà il 2019 e il girone d’andata del campionato di Serie D. I rosanero, oltre ad avere l’obiettivo dei tre punti per tenere a distanza di sicurezza il Savoia, hanno l’intenzione di mantenere una statistiche positiva, ovvero quella di chiudere bene l’anno.

Nelle ultime tre stagioni, infatti, il Palermo non ha mai perso l’ultima dell’anno, con il ko più recente che quindi risale alla stagione 2015-2016, con la sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria. Da lì in poi solo risultati utili per i rosanero: nel 2016 il pareggio per 1-1 contro il Pescara, nel 2017 vittoria per 3-0 contro la Salernitana e lo scorso anno 1-0 al Tombolato col Cittadella. I numeri restano ugualmente positivi se si considerano solamente gli scontri al “Barbera“, con l’ultimo ko che risale al 2012 contro la Fiorentina (3-0 in favore dei viola): “Una piccola striscia che il Palermo quest’oggi cercherà di difendere per chiudere bene il 2019“, conclude il quotidiano.

