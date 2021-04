Palermo, un infortunio al ginocchio ferma Lucca : il post dell’attaccante dopo i messaggi di conforto dei tifosi

Grazie per i messaggi e per il sostegno, non vedo l’ora di rientrare, sempre Forza Palermo!

Recita così il post Instagram pubblicato sul proprio profilo social da Lorenzo Lucca, il centravanti classe ’00 cha voluto ringraziare tutti i tifosi rosanero che in queste ore hanno espresso la loro solidarietà dopo l’infortunio subito durante la gara contro il Monopoli.

Il centravanti piemontese mancherà tantissimo al Palermo in questo rush finale di stagione. L’infortunio occorso all’ex Torino nel corso del recupero della sfida contro i pugliesi costituisce una tegola pesantissima per il tecnico Filippi e rischia di condizionare pesantemente la rincorsa alla comfort zone in ottica playoff della squadra rosanero. Di seguito il report clinico diramato dal club rosanero giovedì 8 aprile scorso e le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it (LEGGI QUI).