Palermo, Lucca decisivo con la Viterbese: una doppietta per uscire dal tunnel e cancellare le critiche

“Lucca, una doppietta per uscire dal tunnel e cancellare le critiche”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori su Lorenzo Lucca. A conti fatti, mercoledì pomeriggio, contro la Viterbese, il Palermo è rimasto in piedi grazie alla feroce voglia di riscatto ed alla fisicità del classe 2000, che nonostante stenti e critiche che hanno avversato il suo avvio di stagione, ha mostrato personalità, carattere e indole pugnace, impattando brillantemente il match da subentrante e firmando una doppietta pesantissima e importantissima.

Il secondo successo consecutivo non è arrivato, ma non sono di certo mancate le emozioni nella sfida del ‘Barbera’. La sua doppietta non avrà fatto vincere la compagine di Boscaglia, ma gli ha certamente tolto di dosso un peso enorme; “che Lucca stesse patendo il periodo difficile vissuto fino a mercoledì era già di per sé evidente (e comprensibile) prima della partita con la Viterbese, l’esultanza dopo la rete del momentaneo vantaggio dei rosa non ha fatto altro che sottolineare quanto il centravanti classe 2000 stesse mal digerendo le critiche emerse dopo le prestazioni sottotono di questo inizio di campionato”.

La mano all’orecchio e il labiale del baby rosanero al momento dell’esultanza «Non vi sento, non vi sento pezzi di m***a», sotto la tribuna che ospita i giornalisti, non ha certamente inorgoglito società e addetti ai lavori. Un festeggiamento polemico, uno sfogo duro e inaspettato, ma che almeno “rinfranca un giocatore che finora ha avuto le chance per prendersi un posto da titolare in squadra, ma che non è stato in grado di sfruttarle appieno”. Due gol che per la squadra valgono solo un punto, ma “per Lucca possono significare la svolta”, conclude il noto quotidiano.