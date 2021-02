Palermo, lotta play-off: ammucchiata dall’ottava posizione fino alla dodicesima, la situazione

“Bagarre per i play-off, cinque squadre racchiuse in un punto”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sull’attuale classifica del Girone C del campionato di Serie C, quello in cui milita il Palermo di Roberto Boscaglia. La compagine siciliana è ferma al decimo posto con 27 punti, insieme a Turris, Juve Stabia e Casertana, che ha una partita in meno rispetto ai rosanero:un bottino non proprio entusiasmante per una squadra che ad inizio stagione puntava alla vetta della classifica, momentaneamente occupata dalla Ternana, a quota 53 punti.

La corsa agli ultimi posti utili per i play-off si fa sempre più dura. La differenza reti sorride al Palermo, che però sente la pressione delle squadre che gli stanno dietro. Inoltre, “i risultati del turno infrasettimanale hanno reso ancor meno delineata la griglia per i piazzamenti meno nobili negli spareggi promozione, vista l’ammucchiata che si è venuta a creare tra rimonte e tracolli”. Dunque, le prossime sfide in programma costituiranno uno snodo cruciale della stagione non soltanto sul piano morale, ma anche e soprattutto in termini di classifica.