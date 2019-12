Palermo, l’obiettivo di Ricciardo: doppia cifra nel girone di andata. L’ultimo a riuscirci fu Luca Toni. I numeri

“Una prima metà di stagione da 10 e lode. In pagella e non solo, per Ricciardo, che punta alla doppia cifra già nel girone d’andata“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando del bomber rosanero Giovanni Ricciardo. L’ex centravanti del Cesena ha fin qui realizzato nove reti in campionato e contro il Troina potrebbe raggiungere la doppia cifra nel girone d’andata. Un primato raggiunto solamente da altri cinque bomber nella storia del Palermo, sempre nel campionato di Serie B. Dieci, un numero di gol che porta bene a Ricciardo, che nella scorsa stagione con la maglia del Cesena raggiunse la doppia cifra al giro di boa.

Domenica col Troina l’occasione per entrare a far parte dei bomber rosanero capaci nel girone di andata di arrivare in doppia cifra. I primi furono Carlo Radice e Banchero (stagione 1931/32, rispettivamente 17 e 10 gol); dopo di loro Ghito Vernazza (stagione 1958/59, 12 gol); poi fu il turno di Gianni De Rosa (stagione 1981/82, 11 gol); ultimo in ordine di tempo, infine, Luca Toni (stagione 2003/04, 11 gol).

“Il centravanti campione del mondo nel 2006 è l’ultimo giocatore del Palermo ad aver raggiunto la doppia cifra in metà campionato. Ricciardo dopodomani proverà ad aggiornare un elenco che ormai da sedici anni rimane immutato nella storia rosanero. Al capocannoniere della squadra di Pergolizzi manca solamente un gol per riuscirci e, dopo essersi sbloccato su rigore a Castrovillari, punta al 10 in pagella contro il Troina“, conclude il quotidiano.