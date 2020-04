Palermo, l’iniziativa: staff sanitario a disposizione di tutti. Matracia: “Vogliamo aiutare la città”

L’aiuto.

In un momento di grave difficoltà per tutta la popolazione mondiale, a causa della diffusione del virus Covid-19, lo staff sanitario del Palermo ha deciso di mettere a disposizione di tutti un indirizzo di posta elettronica al quale poter chiedere consulenze ortopediche in maniera gratuita. A portare avanti l’iniziativa, riporta l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, è stato Massimo Mosca, responsabile del reparto di ortopedia dell’ospedale “Villa Sofia“, nonché consulente del club rosanero.

“Noi rispondiamo a delle consulenze virtuali – ha dichiarato Mosca, che di recente ha seguito anche gli interventi a cui si sono sottoposti Santana e Corsino – dovute proprio al fatto che in questo periodo la gente possa trovare delle difficoltà a recarsi in ospedale per patologie non acute e non urgenti. Forniamo online le nostre consulenze, gratuitamente, per chi volesse usufruirne“.

Chiunque abbia necessità potrà contattare l’indirizzo ortopediaonlinepa@gmail.com e ricevere una riposta da parte del dottor Mosca, ma anche dalla dottoressa Daniela Martorana e dal responsabile sanitario del Palermo, Roberto Matracia: “Questa iniziativa nasce dai problemi attuali. Molti centri sono chiusi e gli ospedali sono sobbarcati di lavoro, con urgenze di ben altro tipo. Per questo abbiamo pensato a questa opportunità, cercando di fornire un aiuto rispondendo a domande su quelli che possono essere problemi di ortopedia o traumatologia sportiva – ha concluso Matracia -. Con questo, vogliamo venire in contro alla città di Palermo, visti i problemi che stiamo affrontando tutti quanti in questi giorni“.