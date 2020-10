Palermo, l’infermeria sorride in vista del Bisceglie: Boscaglia ritrova Crivello e Corrado. Palazzi…

Clinicamente ed ecograficamente guariti Roberto Crivello e Niccolò Corrado.

Nella giornata di ieri, i due terzini – entrambi assenti contro Ternana e Avellino -, dopo essersi sottoposti agli esami strumentali di rito hanno svolto parte della seduta in gruppo, proseguendo poi con un lavoro differenziato. Arrivano, dunque, buone notizie dall’infermeria rosanero in vista della gara contro il Bisceglie, valida per la quinta giornata di campionato.

Serie C, Bisceglie-Palermo: arbitra Marco Ricci di Firenze

Domenica per la sfida del “Gustavo Ventura” – in programma alle ore 15.00 -, il tecnico del Palermo, che dovrà fare a meno di Marconi, ma ritrova Crivello, Corrado, Doda – uscito anzitempo contro gli irpini -, e probabilmente anche Palazzi, i quali esami hanno evidenziato la cicatrizzazione della lesione della coscia. “Considerando però i due turni infrasettimanali in programma nelle prossime settimane, Boscaglia potrebbe deciderlo di non lanciarlo subito nella mischia”, scrive l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’.

Calciomercato Palermo, ufficiale l’acquisto di Almici l’ex terzino destro dell’Hellas Verona è un nuovo giocatore rosanero

Chi, invece, esordirà a Bisceglie con ogni probabilità è il nuovo arrivato, Alberto Almici: nella giornata di ieri, il difensore classe ’93 ha firmato con il club di viale del Fante un contratto triennale, fino a giugno 2023. “Il terzino svincolatosi dal Verona e giunto a Palermo a parametro zero, si è allenato ieri per la prima volta con i nuovi compagni di squadra, scegliendo la maglia numero 29”, scrive il noto quotidiano.