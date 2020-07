Palermo, l’ex Bolzoni: “Per la Serie C serve squadra competitiva. Caserta? Tecnico preparato”

Francesco Bolzoni ha augurato il meglio al Palermo.

L’ex centrocampista rosanero nelle ultime due stagioni ha vissuto le maglie di Imolese e Lecco con le quali ha però collezionato poche presenze. Lo stesso Bolzoni, nel corso dell’intervista concessa a Tgs Studio Stadio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Serie C? Se vuoi trionfare devi cambiare tanto e di conseguenza creare una rosa di spessore in ogni settore del campo con elementi d’esperienza. Chiaramente tra C e D il budget delle società cambia, tra i Dilettanti l’obbligo di schierare i giovani chiaramente abbassa notevolmente il livello. In C vi sono tanti giocatori interessanti, per fare il salto di categoria serve una squadra forte e competitiva. Pergolizzi? Non lo conosco e non posso esprimermi, non so se sarebbe stato in grado di gestire ancora il Palermo. Caserta? Un tecnico molto preparato che gestisce bene il gruppo. Pecchia? Non lo conosco bene, sono però certo che entrambi hanno fame. Concessione Barbera? Parliamo di uno stadio bellissimo e rappresenta la storia di Palermo, spero che le cose si possano risolvere bene le cose”.