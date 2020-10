PALERMO, L’ESITO DEI TAMPONI: ALTRI 5 ROSANERO POSITIVI AL CORONAVIRUS

Il club rosanero sta diventando un vero e proprio focolaio da Coronavirus.

Domenica scorsa, nella giornata di Palermo-Turris, match poi rinviato, è iniziato il caos all’interno della società di viale del Fante: dal positicipo del calcio d’inizio fino alla scoperta dei 9 calciatori positivi ai tamponi per la ricerca del Covid-19 ai quali si aggiunge anche il tecnico Roberto Boscaglia. Questo il motivo del rinvio dell’incontro valido per la sesta giornata del girone C di Serie C contro i campani. Nei giorni successivi è iniziato l’isolamento per tutto il club siciliano fino ad arrivare ai nuovi tamponi effettuati in data odierna. Un comunicato ufficiale apparso sul sito dei rosanero ne riprota l’esito.

“Il Palermo comunica che, dopo il nuovo ciclo di tamponi effettuati venerdì 23 ottobre, sono stati individuati altri quattro calciatori e un membro dello staff positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai nove calciatori e l’allenatore, già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. Sia i soggetti positivi, sia i negativi, continuano l’isolamento“.

