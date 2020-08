Palermo, le strategie di mercato: non si molla Corazza, serve almeno un rinforzo per reparto

Il mercato del Palermo entra nel vivo.

I rosanero devono completare l’organico da mettere poi a disposizione di mister Roberto Boscaglia che questa sera partirà alla volta di Petralia Sottana con tutta la squadra per dare inizio al ritiro pre-campionato. Al momento ci sono sette slot liberi per completare la lista dei 22 calciatori, si valuta però di conservarne un paio per possibili colpi dell’ultimo minuto. Il tecnico gelese insieme alla dirigenza, come riporta l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, avrà bisogno di almeno un rinforzo per reparto considerando che gli uomini a centrocampo sono al momento solo due.

L’obiettivo principale del Palermo è in questo momento trovare un attaccante di razza, il cosiddetto bomber che potrà garantire quei gol pesanti per la lotta alla promozione in B. L’idea sarebbe quella di puntare su Simone Corazza che pretende un contratto biennale alle stesse cifre con cui è legato alla Reggina. Questo non sarebbe assolutamente un problema per i rosanero che stanno spingendo forte e nelle ultime ore sembrerebbero addirittura in vantaggio su Modena e Avellino anch’esse sulle tracce del centravanti. L’arrivo di Corazza garantirebbe senza dubbio reti ma non completerebbe del tutto il reparto offensivo, a quel punto bisognerà capire se Boscaglia spingerà per l’arrivo di un trequartista di ruolo che ha sempre avuto nelle proprie squadre. In tal caso i posti liberi rimarrebbero cinque con un centrocampo da completare così come le fasce arretrate dove al momento mancano le alternative. Nella zona nevralgica del campo circolano da giorni i nomi di alcuni elementi che potrebbero fare al caso del Palermo: da Palazzi (Monza), Agazzi (Livorno), Pasa (Pordenone) fino al sogno Mazzitelli (Sassuolo).