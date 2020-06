Palermo, le pagelle del campionato: Crivello leader, Lancini e Martinelli un lusso per la categoria ma Ricciardo…

Il Palermo è in Serie C.

Il Consiglio Federale, andato in scena nella giornata di ieri in quel di Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Palermo torna, dunque, tra i professionisti dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell’anno scorso ed il conseguente fallimento. Insieme alla compagine rosanero, promesse in Serie C anche Campodarsego, Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto.

Una vittoria diversa, ma non per questo meno bella e sentita. Una vittoria che porta il nome dei 24 protagonisti che hanno fatto parte di questa bella e importante rinascita del Palermo: Crivello leader, Felici mattatore, Lancini e Martinelli un lusso per la categoria, Doda una sorpresa, Floriano subito decisivo, Martin non ha sbagliato un colpo e Pelagotti saracinesca e uomo spogliatoio, scrive l’odierna edizione de ‘Il Giornale dello Sport’.

Di seguito, le pagelle del campionato del noto quotidiano.

Pelagotti 9, Fallani 6,5; Lancini 8,5, Accardi 7,5, Peretti 7,5, Crivello 9, Vaccaro 7, Doda 8; Martin 9, Kraja 8, Martinelli 9, Ambro 7,5, Mauri 7, Langella 8; Floriano 9, Felici 9, Santana 8, Ficarrotta 7, Silipo 8, Lucera 7, Ricciardo 8, Lucca 7,5, Sforzini 8; Pergolizzi 8.